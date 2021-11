Bosbad Putten ziet populariteit zwemmen stijgen en breidt aantal uren voor baanzwemmers uit

Dit concert in Epe ter ere van hun vader zullen broers Arnoud en Bert nooit vergeten

Arnoud en Bert Zweers willen samen met hun broer Rico de ziekte van Alzheimer onder de aandacht brengen met een benefietconcert in de Grote Kerk van Epe. Ook hun vader leed aan alzheimer. Maar doordat deze in Epe bekende muzikant Anne Zweers in januari is overleden, krijgt het concert nu een extra lading voor de zonen: ,,Anders had hij zeker meegedaan.’’

8 november