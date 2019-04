Bosbranden op Veluwe snel onder controle

Zeven nieuwe sociale huurappar­te­men­ten boven winkelpan­den in Putten razendsnel verhuurd

19 april Zeven zolders van winkelpanden in de Kerkstraat in Putten zijn verbouwd en opgeleverd. Op 25 april wordt de eerste van de zeven huurwoningen officieel in gebruik genomen door wethouder Nico Gerritsen.