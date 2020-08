Botulisme duikt - na Apeldoorn en Kampen - ook op in Elburg

Het botulisme is vastgesteld in een watergang achter de Hellenbeekstraat en heeft te maken met de hevige regenval van afgelopen vrijdag. ,,‘s Avonds tussen 16.00 en 17.00 uur is de riooloverstort in de stadsgracht in Elburg in werking getreden’’, zegt woordvoerder Bernoe Meier. ,,Er is niet heel veel rioolwater ingestroomd, maar er is wel zuurstoftekort in het water ontstaan en daar zijn veel vissen dood gegaan. Dode vis in combinatie met het warme weer zijn condities waarin botulisme de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Het is voor ons ook een bekende plek. De bacterie is daar vaker voorgekomen. Maandag zijn er ook enkele dode eenden aangetroffen. Op basis hiervan is botulisme is geconstateerd.’’