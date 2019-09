Bouw ‘Postlaantje’ begint op 18 oktober

Heel blij

,,We zijn natuurlijk heel blij met de uitspraak”, laat wethouder Laurens Klappe weten. ,,Hoewel we er altijd van zijn uitgegaan dat onze parkeerberekeningen klopten, is het mooi dat dat nu bevestigd is.’’ Al voor de zomer vond er een overleg plaats met de kopers, de bouwer en UWOON over de bouw. Omdat toen al de inschatting was dat de uitspraak positief zou uitvallen, is de principeafspraak gemaakt om op 18 oktober te gaan bouwen. Klappe: ,,Nu de uitspraak onherroepelijk is, wordt het natuurlijk nog makkelijker. We hebben de woningen hard nodig, dus de schop gaat nu snel de grond in!’’