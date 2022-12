Bouw van 24 appartementen in Hattem op de tocht vanwege nieuwe stikstofeisen

Harderwijk gooit de deur dicht om energie te besparen: ‘Over een paar jaar verbazen we ons hierover’

Wil je besparen op je energierekening? Gooi dan de deur dicht. Het lijkt voor de hand liggend, maar is nog lang geen gemeengoed. Met de actie OPEN willen Gera van den Berg en Martijn Mast daar in Harderwijk en Hierden verandering in brengen. ,,Over een paar jaar verbazen we ons erover dat we in de winter de deur open hielden.’’

14 december