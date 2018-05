Bouw wijk Rimpeler Putten kan van start

Nieuwbouw van 340 woningen in de wijk Rimpeler in Putten is een belangrijke stap verder. Projectontwikkelaars, de gemeente Putten en de grondeigenaren hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Ook heeft de gemeente Putten de benodigde gronden aangekocht. De gemeenteraad heeft in maart 2018 het ‘Bestemmingsplan Rimpeler’ vastgesteld. Het is de bedoeling in 2019 alle 340 huizen neer te zetten.

De gemeente Putten gaat samen met Bemog Projektontwikkeling B.V., de Puttense bouwbedrijven Aannemersbedrijf M. Vierwind B.V. en Bouwbedrijf J. Timmer B.V., Syntrus Achmea namens BPL Pensioen en Woningstichting Putten de woonwijk verder ontwikkelen.

Woningstichting Putten gaat in de nieuwe woonwijk circa 74 woningen bouwen. De woningbehoefte bij starters en alleenstaanden is groot. De woningstichting bouwt daarom appartementen, kleine eengezinswoningen en wat grotere eengezinswoningen, in principe levensloopbestendig.

Nul-op-de-meter

Met aannemers Vierwind en Timmer heeft de woningstichting een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Woningstichting Putten heeft de ambitie om alle woningen nul-op-de-meter te bouwen. Samen met de bouwpartners onderzoekt de woningstichting de mogelijkheden.

Vermogensbeheerder Syntrus Achmea laat voor BPL Pensioen 46 middeldure huurwoningen realiseren in Rimpeler. Deze woningen worden energiezuinig uitgevoerd.De bouw van deze woningen staat gepland in het eerste kwartaal van 2019. Een jaar later worden de eerste woningen opgeleverd.

Aardgasloos

Bemog en de combinatie Vierwind/Timmer gaan de koopwoningen in meerdere fasen ontwikkelen. Iedere fase bestaat uit een aanbod van zowel starterswoningen als eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Bij de ontwikkeling ligt de focus op de duurzaamheid van de wijk. Samen met de gemeente worden de mogelijkheden voor aardgasloos bouwen onderzocht.

Na de zomer gaan de eerste woningen in verkoop. Woningzoekenden die interesse hebben in een koopwoning in Rimpeler en op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, kunnen zich inschrijven op de website van de ontwikkelaars: www.woneninrimpelerputten.nl.

Logo

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Putten, Woningstichting Putten en vier marktpartijen is ook het logo van de nieuwe woonwijk Rimpeler onthuld. Het logo is een ontwerp van Don Design uit Putten.

,,Het beeldmerk van Rimpeler staat symbool voor de belangrijkste kernwaarden van de toekomstige woonwijk," zegt Alouette Breman van Don Design. Breman mocht in opdracht van de gemeente en de marktpartijen het logo voor de nieuwe wijk ontwerpen.

Breman vertelt hoe de kernwaarden van de wijk terugkomen in het logo. Het groen staat voor het dorpse, groene karakter. Het blauw in het logo voor schone lucht, omdat de wijk duurzaam gebouwd en misschien wel aardgasloos wordt. Het bruin als aarde-/basiselement, symbool voor de gezinnen die hier een thuis krijgen. De zeshoek ten slotte, is ontstaan uit een honingraat, symbool voor flora en fauna, maar ook bijvoorbeeld vruchtbaarheid. Omdat Rimpeler ook een moderne wijk wordt, heeft het logo een eigentijdse glans en zijn de letters strak en modern vormgegeven.