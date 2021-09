Bouwbedrijf gooit Veluws dorpje volledig op slot: ‘Aanrijding uitvoerder was voor ons de druppel’

Beschonken bestuurder (26) zonder rijbewijs ramt verkeers­bor­den en eindigt in greppel in Nunspeet

11 september Een 26-jarige man uit Harderwijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor een kleine ravage gezorgd in Nunspeet. De man nam met te veel alcohol op plaats achter het stuur van een auto en reed vervolgens dwars over een rotonde, waarna hij enkele verkeersborden ramde en uiteindelijk in een greppel belandde.