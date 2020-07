Bouwen mag op bedrijventerrein Stuivezand in Oldebroek, maar met nieuwe vergunning want oude ligt in prullenbak

Hal en bedrijfswoning

Alles verkocht

In november 2003 was de bouwstart van het bedrijventerrein, dat is bestemd voor kleine ondernemers. Nu, bijna zeventien jaar later, zijn alle percelen verkocht of in optie. Ook is er sprake geweest van samenvoeging van kavels. Zoals Fobbe Campers heeft gedaan. Deze ondernemer heeft één bedrijfsgebouw, terwijl het merendeel van het samengevoegde perceel als buitenstalling wordt gebruikt.