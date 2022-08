Bouwplaats Ganzenweg-Knardijk in Zeewolde ‘zwaait de deuren los’ op open dag

Achtertuin gaat in vlammen op, brandweer weet Nunspeetse woningen te redden

Tuinsets, zonneschermen en een heg zijn vandaag in vlammen opgegaan. In een achtertuin van twee woningen aan het Ilexplein in Nunspeet heeft een flinke brand gewoed. De rook was in de omgeving goed te zien. Beide woningen zijn bij de brand beschadigd geraakt.

14 augustus