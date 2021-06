Bouwplan van bekende inwoners leidt tot ruimere regels in Nunspeet

Overal moeten tuinen groener, maar lukt dat ook in stratenma­kers­dorp Wezep? ‘Dit straatwerk is voor nood’

26 juni De tijd van zomerse stortbuien en ondergelopen straten is weer aangebroken. Overal proberen gemeenten hun inwoners aan te zetten tot het ‘vergroenen’ van hun eigen tuin. Zo ook in de gemeente Oldebroek. Maar, zo klonk vanuit het gemeentehuis: ,,Dat zal in het stratenmakersdorp Wezep nog een hele uitdaging zijn.’’ Is dat ook echt zo? We vragen het de stratenmakers zelf.