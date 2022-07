Boze boeren geven niet op: wéér blokkeren ze distributiecentrum van Boni in Nijkerk

De Boni is aan beide zijdes van het gebouw geblokkeerd. De sfeer is er tot nu toe gemoedelijk. Aanvankelijk waren er ook luxe wagens die het distributiecentrum blokkeerden, niet veel later kwamen er massaal tractoren aangereden. Dat trekt een hoop bekijks. De politie is ook aanwezig, agenten rijden rondjes in het gebied. Een woordvoerder wil niet zeggen of ze in gaan grijpen of welke actie ze gaan ondernemen.