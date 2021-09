Boze burgers Ermelo blijven uit protest weg bij discussie hoofdpijndossiers, ‘onvoldoende kwaliteit’

Toeristen zuchten onder de regen, maar voor bos en hei is het een enorme zegen

28 augustus De vakantievierende mens mag dan steen en been klagen over die kille en natte zomer, de natuur vaart er wel bij. De uitbundig bloeiende heide is een van de absolute blikvangers, maar in haar kielzog leeft de ganse flora en fauna weer op. Tot grote opluchting van boswachter Clara Wilken en haar collega’s. ,,Wat ons betreft krijgen we nog een paar van zulke zomers.’’