Bestuurlijke bezem over de Noord-Veluwe: vijf van de zes gemeenten hebben eind dit jaar een nieuwe burgemeester

Dick van Hemmen was in 2016 de eerste burgemeester die zijn ambt neerlegde op de Noord-Veluwe. De rijzige CDA’er werd in 2002 benoemd en was dus veertien jaar burgemeester van Nunspeet. Net als Van Hemmen geniet ook Inez Pijnenburg nu van haar pensioen. Zij was van 2008 tot in 2017 burgemeester van Heerde. En Hans van der Hoeve heeft aangekondigd dat hij vanaf 1 oktober van zijn oude dag wil gaan genieten. Epe verwacht op 19 december zijn opvolger te kunnen installeren.