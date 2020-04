Alle hens aan dek in apotheek na uitbraak corona in Heerde: extreme vraag naar morfine, maar voorraad op peil

Coronarod­del over dochter kost bakker in Wezep klanten: ‘Het fatsoen is helemaal weg!’

7 april Wat een roddel in een dorp niet teweeg kan brengen. Eigenaar Ipo Oosterhuis van bakkerij Kroese in Wezep weet niet wat hem overkomt als maandag een bericht over zijn dochter viraal gaat in het dorp. Dat ze corona heeft en voor besmettingsgevaar zou zorgen. Leveranciers bellen af en klanten blijven weg. ,,Het fatsoen is weg. En morgen wordt mijn moeder begraven, ik heb niet eens tijd om te rouwen.’’