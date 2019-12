Brand bij voormalige discotheek Harders Plaza in Harderwijk

‘Vooral vrouwen willen nog snel scheiden voor de jaarwisse­ling’

10:00 Vanaf 1 januari verandert de Partneralimentatiewet. Voor degene die er belang bij heeft, in veel gevallen de vrouw, is het aanleiding om alsnog snel een echtscheidingsverzoek in te dienen. Andere echtscheidende stellen hebben besloten te ‘middelen’. Dat blijkt na een rondvraag bij kantoren in Zwolle, Apeldoorn en Lelystad en Deventer.