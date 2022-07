Postume erkenning voor in Elspeet vermoorde verzetsheld Herman Steentjes: grafmonument

Omwonenden Tomassen Duck-To willen weten wat ze van burgemees­ter Ermelo niet mogen weten over het eendenbe­drijf

De geheime besprekingen eind juni in het gemeentehuis van Ermelo over hoofdpijndossier Tomassen Duck-To voeden het wantrouwen bij de Stichting Doeh. ,,Het is duister, duister, duister.’’ De stichting dringt aan op ‘een open gesprek’, voordat procedures over het mogelijk legaliseren van de activiteiten van het eendenbedrijf worden voortgezet.

12 juli