Voorman Gerrit Hop van Gemeentebelang in Hierden is overleden

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal nieuwe besmettin­gen blijft oplopen in Nunspeet, ook uitschie­ters in Rijs­sen-Hol­ten en Steenwij­ker­land

2 september Het aantal coronabesmettingen blijft maar oplopen in Nunspeet. De Veluwse gemeente is nog steeds een negatieve uitschieter in Nederland. Ook in Rijssen-Holten en Steenwijkerland hebben weer veel mensen positief getest.