Brancheorganisatie: stel paal en perk aan thuiskapper in Ermelo

ANKO-adviseur Harrie de Jager is al een tijdje op kruistocht door Nederland. Honderden gemeentes heeft hij al met een bezoekje vereerd, met wisselend succes. Woensdagavond was Ermelo aan de beurt. ,,Want wij maken ons zorgen over de toekomst van ons vak", zegt hij. ,,Elke dag komen er in Nederland drie kappers bij. Helaas zijn dat meestal thuiskappers of rondreizende kappers die bij mensen thuis komen."