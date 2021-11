Brand bij Euroma in Nijkerk onder controle, pand ontruimd

Nieuw Veluws brouwers­gil­de heeft meteen een eigen plek: ‘Dat is echt wel uniek’

Een groep Veluwse amateurbrouwers heeft vandaag in Wapenveld een officieel brouwersgilde opgericht. En het bijzondere is dat ze meteen een eigen stek hebben. Het gezelschap krijgt een plekje in het voormalige pand van kruidenfabrikant Euroma.

21 november