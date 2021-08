Brand bij technisch installatiebedrijf in Wezep

Nieuwe school Vivanto in Epe gaat het helemaal anders doen: kinderen mogen hun neus volgen en in eigen tempo groeien

Ze delen dezelfde ervaring: kinderen die vastlopen in het reguliere onderwijs. Goede alternatieven konden ze niet vinden en dus komen Eveline Melcherts, Marika Selis (buurvrouwen uit Epe) en Haley Berghuis uit Terwolde daar zelf mee. In september start in het buitengebied van Epe een nieuwe school onder de naam Vivanto, School of life. Het motto: leren van en door het leven waarbij ieder kind zijn eigen tempo volgt.