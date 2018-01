Brand bij woning in Wezep, mogelijk aangestoken

Schaapsherder gunt honden de heide

6:53 ,,Zat? Nee joh. Van bier word je pas zat." Het is duidelijk, schaapsherder Lammert Niesing heeft het nog niet gehad met loslopende honden op de hei en in de bossen op de Veluwe. Sterker nog, maandag wordt in de gemeenteraad van Heerde gesproken over het inperken van losloopgebieden voor honden, maar van Niesing hoeft het niet zo nodig.