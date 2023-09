Brand in kalverschuur Kootwijkerbroek in weide omtrek te zien

Staphorst plaatst zich voor volgende bekerronde, Olde Veste overleeft in Amsterdam en frustreren­de middag voor Berkum

Het werd in de slotfase nog even spannend, maar Staphorst verzekerde zich ten koste van AWC van een plekje in de volgende kwalificatieronde van de KNVB Beker. Ook csv Apeldoorn, d’Olde Veste’54 en Sparta Nijkerk kenden een goede start van het seizoen. SV Urk verloor daarentegen bij DVS’33, terwijl SC Genemuiden z’n meerdere moest erkennen in Barendrecht.