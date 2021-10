Brand in ‘kerstwereld-woning’ in Harderwijkse binnenstad: ‘Zorgde altijd voor gezellige sfeer’

Tima de Vries merkte pas dat er iets mis was toen de politie met loeiende sirenes de straat in kwam scheuren. ,,Ik zag op dat moment geen rook of vlammen. Maar toen de brandweer kort daarna aankwam, viel het kwartje. Dat was even flink schrikken, want de Kleine Marktstraat is erg smal en de panden zijn oud. Brand kan zich hier snel verspreiden.’’