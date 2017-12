'Brand in rieten dak is als een kind in de snoepwinkel'

VideoWouter Hazeleger is rietdekker van beroep, maar ook vrijwillig brandweerman. Hij weet als geen ander hoe je een brand in een rieten dak te lijf moet gaan. Oorzaak van de ellende is vrijwel altijd: schoorsteenbrand.

De grote rode wagens van de plaatselijke brandweer staan er vaak al als Wouter Hazeleger met zijn zes mannen van de rietploeg vanuit Kootwijkerbroek arriveert. Met een beetje mazzel brandt het dan alleen nog ín de woning. En valt er misschien nog wat te redden.

Met iets meer pech staat de rieten kap al deels in brand. ,,Als er tijd is, dan gaan we het dak op om een brandgang te maken in de kap.’’ Een verticale baan, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Link werk. Vuur in een rieten dak gedraagt zich als een kind in een snoepwinkel: het wil alles en wel zo snel mogelijk. En heel stiekem: het vuur verspreidt zich vaak aan de onderkant van het riet: onzichtbaar voor het blote oog.

Is de pech compleet, dan is de woning reddeloos verloren. De schade bedraagt dan al snel vele tonnen - soms zelfs een miljoen euro.

Drie kwartier

Hazeleger en zijn manschappen rukken jaarlijks tussen de 20 en 25 keer uit voor een brand in een rietgedekte woning. Op maximaal drie kwartier rijden van de post in Kootwijkerbroek - langer heeft toch geen zin. Ze komen tot Terwolde en Putten, als het moet. Soms kunnen ze halverwege alweer terug. Dan is er geen redden meer aan, óf is het vuur in de woning al gedoofd door spuitgasten uit de buurt. Jaarlijks rond de vijftien keer moet de rietploeg van Hazeleger echt aan de bak en valt er nog wat te redden.

Hazeleger laat het gespecialiseerde busje zien waarmee ze uitrukken. Gewoon zo’n felrood voertuig. Het zou in andere kleuren dienst kunnen doen als het busje van een bouwvakker. Van binnen is het afwijkend. Er zitten ‘rietstoeltjes’ in: plankjes met flinke haken eraan, waarmee de brandweerman als een bergbeklimmer het dak op kan klauteren. Spuitlansen met een scherpe punt eraan, die Hazeleger - hij doet het voor met een fantasiedak - zó in het riet kan steken. Kleine gaatjes erin verspreiden bluswater als een nevel ín het riet. Want water uit de gewone slangen loopt net als regen gewoon weer van het dak af. Dat schiet niet op. Ook belangrijk: hamer en tang. Daarmee maken ze een deel van het dak vrij van riet. Zo ontstaat een brandgang die het vuur moet beteugelen. Met de tang wordt binddraad losgeknipt, waarmee bossen riet aan het dak zijn vastgemaakt. ,,Het is hard werken’’, zegt Hazeleger. In het dagelijks leven is hij rietdekker. Als brandweerman vernielt hij zulke daken juist. Voor het grotere belang: voorkomen dat een vaak peperdure villa tot de grond toe afbrandt. Als ze zich in het zweet werken op een brandend dak, houdt een veiligheidsman op de grond het vuur in de gaten.

Roepen

Dat gebeurt met een warmtebeeldcamera. Hij ziet waar de spuitlansen in het riet moeten worden gestoken. Hij moet ook op tijd roepen dat ze heel snel van het dak moeten. Voor het ze te heet onder de voeten wordt. Daar heb je moed voor nodig, om een brandend dak op te gaan. Niet dan? Hazeleger kijkt verbaasd als de vraag wordt gesteld. ,,Neuh, moed niet. Je moet wel weten wat je doet.’’

Volledig scherm Brandweerman Wouter Hazeleger is gespecialiseerd in het blussen van rietbranden. © Kevin Hagens