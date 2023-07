Brand in voormalige stallen van hotel De Mallejan in Vierhouten: vluchtelingen moeten naar buiten

Fietsen voor project Audio in Suriname, zodat mensen met een visuele beperking kunnen blijven lezen

CBB Ermelo houdt op zaterdag 6 mei een fietstocht om geld in te zamelen voor het project Audio in Suriname. In Nederland is voor mensen met een visuele beperking veel lectuur in passende leesvormen beschikbaar. Voor slechtzienden en blinden in Suriname zijn de mogelijkheden om te (blijven) lezen beperkt.