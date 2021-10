Brand naast garage in Heerde vol gerestaureerde oldtimers: personeel probeert klassiekers te redden

Hoe komt een dode bever van liefst 24 kilo in een Nijkerkse woonwijk? ‘Ik heb dit nog nooit meegemaakt’

4 oktober Dierenambulancechauffeur Alfred de Wild keek vanochtend zijn ogen uit toen hij arriveerde op de Barneveldseweg in Nijkerk. Voor hem - op het asfalt - lag een joekel van een dode bever: 24 kilo schoon aan de haak. En dat op Dierendag... Een bever ruimen, dat had De Wild in zijn tien jaar op de dierenambulance nog nooit meegemaakt. ,,We weten nog niet wat we met ’m aan moeten. Mogelijk schuiven we ’m in de koeling.’’