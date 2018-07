Brand Nunspeet: hoop stress en dan lekker slapen in hotel

,,Uiteindelijk is het allemaal keurig geregeld,'' zegt Rianne kort nadat ze een ontbijt heeft gehad bij Sparrenhorst. ,,Keurig hotel. Allemaal prima gelopen. Gistermiddag was het nogal chaos, de communicatie was slecht, maar later ging het beter. Rond 21.30 uur kregen we via Facebook te horen dat we ons huis moesten verlaten. Eerst wisten we niet goed of we het serieus moesten nemen. Gebeld met buren en familie wat zij gingen doen en toch maar spullen wat ingepakt. Om 22 uur kwam de brandweer aan de deur. Met gierende banden kwamen ze de straat in. Vol bombarie, het klonk heel serieus. Mijn zus moest binnen 10 minuten haar spullen pakken, terwijl de brandweer meerdere keren aanbelde. Best stressvol.''

Handen schudden

In eerste instantie ging Rianne naar sporthal De Brake, waar alle buurtbewoners zich verzamelden. Ze kregen koffie en werden bijgepraat door burgemeester Breunis van de Weerd. Rianne: ,,Het Rode Kruis had veel informatie. De burgemeester kwam handen schudden. Rond 24 uur kwam het bericht dat we naar een hotel moesten, omdat we niet naar huis mochten. We gingen naar Sparrenhorst met een groep van ongeveer 50 mensen. Er was daar plaats genoeg, we hebben ingecheckt, rond half één waren we op de kamer.''

Grijze roodstaart

De hond en de grijze roodstaart van Rianne mochten niet in het hotel, dus die hebben in de auto geslapen. ,,Ik was vergeten eten mee te nemen voor de hond. Daar heeft het hotel nog voor gezorgd. De hond was best gestrest, maar een nachtje in de auto slapen is niet erg voor de dieren, denk ik. Vanochtend zijn we door de gemeente geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Er schijnt vanavond een bijeenkomst te zijn voor buurtbewoners die last hebben ondervonden. Er wordt op dit moment geflyerd in de buurt.''