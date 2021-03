Brand verwoest grote schuur in buitengebied bij Otterlo

Omstreden badmeester wordt niet vervolgd, maar keert ook niet terug in zwembad Wezep

25 maart De badmeester die vorig jaar in Wezep op non-actief werd gesteld wegens ‘mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag’ wordt door het Openbaar Ministerie niet vervolgd. De man keert echter niet terug in zwembad De Veldkamp of in Kampen om zwemles te geven.