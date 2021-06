Brandgevaarlijke hennepkwekerij opgerold in Vaassen

Spartelen­de wilde zwijnen in stads­gracht van Hattem trekken aandacht van Henri: ‘Ik dacht: halluci­neer ik?’

14:39 Spartelende wilde zwijnen bij een stadscentrum: het is geen alledaags gezicht. De verbazing bij Henri van Dieren (26) was dan ook groot toen hij vanochtend vier biggetjes in de stadsgracht van Hattem spotte. Al gauw kreeg Van Dieren in de gaten dat de beestjes in nood verkeerden. En dus schakelde hij hulp in. ,,Eentje beefde van de kou.”