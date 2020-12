Brandweer haalt gewonde uit auto na ongeluk op kruising Epe

Video Heerde in de file om burgemees­ter Jacqueline Koops uit te zwaaien: ‘Dit is echt een hart onder de riem’

13 december ,,Fijn dat we u even mochten hebben in Heerde”. Oud-burgemeester Jacqueline Koops kreeg veel lof toegezwaaid bij haar afscheid in Heerde. Via een drive-trough kon iedereen Koops vaarwel zeggen.