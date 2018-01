Brandweer in actie op de Veluwe

De brandweer moest op Oudejaarsavond verschillende keren in actie komen op de Veluwe. In Harderwijk en Putten ging het om kleine brandjes. Daarnaast waren ze in Nijkerk nodig om een vastgelopen ambulance uit de modder te trekken.

In Harderwijk was een omgevallen brandende de kaars de oorzaak van een brandje in een woning aan de Beatrixlaan. De brandweer kwam ter plaatse en bluste het brandje. Daarna werd de woning geventileerd. Dit voorval deed zich rond 19.45 uur.

Rotje

Rond 22.15 uur werd de brandweer in Putten gealarmeerd. Bij woonzorgcentrum Het Anker aan de Voorthuizerstraat was een brandje ontstaan door een rotje. Dat was in een ventilatierooster gegooid, waardoor iets begon te smeulen. Nog voor de brandweer was gearriveerd hadden bewoners het brandje al geblust. De brandweer hoefde alleen nog maar te ventileren.

Ambulance

In Nijkerk kregen ze te maken met iets opmerkelijks. Een ambulance was in verband met een medische reden naar de Wittenberg in Nijkerk geroepen. Om dichterbij de woning te komen was de ziekenwagen een grasveld opgereden. Door de urenlange stromende regen was het grasveld echter zo zacht, dat de ambulance vast kwam te zitten in de modder en niet meer weg kon rijden