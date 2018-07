Brandweer kampt met topdrukte

Bermbranden, natuurbranden en afvalbranden. De brandweer in deze regio is door de droogte extreem druk en kreeg de laatste vier weken meer dan tweehonderd meldingen. ,,Het is een piek, maar we hebben het nog onder controle”, verzekeren de veiligheidsregio’s.

Vooral de brandweerkorpsen in Noord- en Oost-Gelderland moeten deze maand flink aan de bak. Ruim honderd brandmeldingen waren er in die regio in vier weken tijd. Normaal gesproken staat de teller op enkele tientallen. ,,Er zijn geen verloven ingetrokken, we hebben de bezetting goed op orde. Maar het is wel essentieel dat we er telkens op tijd bij zijn. Want met deze droogte kan een klein brandje heel snel een enorme brand worden”, zegt Bert Huisman van de veiligheidsregio.

Die organisatie controleert ook vanuit de lucht, met een vliegtuig. ,,Daarmee hebben we al enkele brandhaarden kunnen vinden. Hoeveel precies, dat weten we niet.” De branden vinden vooral op de gortdroge Veluwe plaats, maar ook veelvuldig in de Achterhoek.

De vluchten gaan de komende weken door. Bovendien kan de brandweer rekenen op bijstand van de blushelikopter van Defensie. Bijzondere maatregelen worden verder niet genomen.

Droger dan ooit

In het bos- en heiderijke gebied van de Veluwe, waar het droger is dan ooit, rukte de brandweer vooral uit voor bermbrandjes of kleine natuurbrandjes. Er waren ook grotere branden, met die van vorige week zondag op het Artillerie Schietkamp (ASK) in Harskamp - onderdeel van de Oldebroekse Heide - als grootste. Volgens de woordvoerders van de brandweerkorpsen in Gelderland is de brandweerorganisatie op en rond de Veluwe voorbereid op de mogelijkheid van een grotere natuurbrand. Indien nodig kunnen tientallen blusvoertuigen en brandweerlieden naar de plek des onheils worden gestuurd.

Verder wordt er rekening mee gehouden dat op veel plekken geen water is op te pompen en gaan extra wagens met water mee. Ook zijn er speciale voertuigen die op bepaalde plekken in de natuur water kunnen oppompen, om zo de lege tankautospuiten weer te vullen en voor continu bluswater te zorgen.

De Veiligheidsregio Flevoland heeft de laatste vier weken vijftig meldingen gehad. Ook dat is meer dan in een normale maand. ,,Maar we hebben het nog onder controle”, zegt Arjan Venema. ,,In de meeste gevallen gaat het om bermbrandjes, maar ook brandend afval komt voor.”

Ruim duizend

De regio IJsselland telde meer dan zestig meldingen, vanaf eind juni. ,,Erg veel”, erkent de woordvoerster.