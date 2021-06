Brandweer koelt uit voorzorg dak van snikhete priklocatie in Heerde

Werk aan de weg in Heerde komt voor inwoners Wezep op een ongelukkig moment

14 juni Als je de komende twee weken vanuit Wezep of Zwolle naar Heerde moet of vice versa, dien je daar extra tijd voor uit te trekken. De Kamperweg krijgt namelijk een grote beurt. Daardoor kun je niet via het viaduct over de A50 heen. En afrit 29 van die snelweg ligt er uit. Omrijden dus.