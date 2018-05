Brandweer krijgt 7 droneteams: ook voor opsporing van vermisten

'Trouwen en rouwen, een bloemist maakt alles mee'

13:22 Achter de geraniums? Dat doet Ria Hoorweg dagelijks met heel veel plezier. Ze was met haar man Cor vijftig jaar geleden de eerste ondernemer die neerstreek in het destijds hagelnieuwe overdekte winkelcentrum van de Harderwijkse wijk Stadsdennen en staat op haar zeventigste nog dagelijks in haar bloemenwinkeltje Althaea.