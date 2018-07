Brandweer razend druk met natuurbranden: telkens erger voorkomen

Zestien wagens

Bij het blussen had de brandweer aanvankelijk nogal last van toeschouwers. Die zorgden met hun auto's op de toegangswegen ervoor dat de brandweer de brandhaard in eerste instantie maar moeilijk kon bereiken. Later werd het gebied afgezet door de politie. Rond half zeven 's avonds was het vuur onder controle. De brandweer bleef daarna nog nablussen. Huisman: ,,Om de heide goed te doorweken met bluswater, zodat het vuur niet weer oplaait.''

Als het maar goed gaat

Hetty Haklander, die in de buurt woont en daar een winkel heeft, kwam met de schrik vrij. Ze maakt wel zorgen over de komende periode van droogte in het bos en heiderijke gebied. ,,Als dat de komende tijd maar goed gaat.''



Toen de brandweer in Gelderland nog druk was met blussen in Elspeet, rukten andere wagens alweer uit naar een brand in Klarenbeek. Daar ging het om een brand in 100 meter berm naast een sloot. Die was volgens de brandweer vrij snel weer onder controle. Eerder op de middag brandde hetbij Deventer: in een boswal van ongeveer 6 bij 40 meter aan de Oxersteeg. Die was daardoor enige tijd afgesloten.