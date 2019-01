Brandweer rukt 248 keer uit tijdens jaarwisseling, alleen agressie tijdens blussen in Hattem

Sowieso was het een relatief rustige nacht voor het brandweerkorps. Alleen in IJsselland was er ten opzichte van vorige jaar sprake van een - lichte - stijging van het aantal meldingen. Destijds rukte de brandweer 62 keer uit, nu 71 keer. Daarvan waren er 53 brandgerelateerd. Het betrof vooral afval- en containerbrandjes die geblust moesten worden (37).

Evacuatie

In Noord-en Oost Gelderland was het juist iets rustiger: toen 128, nu 117. Al moest de brandweer in Apeldoorn wel aan de bak. Kort voor de jaarwisseling ging het mis in de binnenstad. Aan de Marktstraat werd een houten schuur in de as gelegd. Op nieuwjaarsochtend om 4.00 uur moesten de spuitgasten in actie komen bij een flat aan de Kalmoesstraat in Zevenhuizen. Een brand in een kelderbox veroorzaakte veel rookontwikkeling, waardoor bewoners geëvacueerd moesten worden.