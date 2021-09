Brandweer stuit op 500 kilo vuurwerk bij keukenbrandje in rijtjeshuis Harderwijk

UPDATEDe explosieven opruimingsdienst is aanwezig in een rijtjeshuis aan de Leembergerhout in Harderwijk om een grote partij vuurwerk te verwijderen. De straat is in verband met de ontruiming afgezet. De bewoner is door de politie aangehouden.