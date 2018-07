Brandweer redt koeien uit gierput in Vaassen

Havendijk Harderwijk krijgt Sinter­klaas­mu­se­um en brouwers­huis

6:04 De Havendijk in Harderwijk is een ideale plek om in de toekomst ingericht te worden als toeristische straat met musea, restaurants en winkels. Dit schrijven Marten Foppen en Bert Kaasschieter in een toekomstvisie voor dit gebied.