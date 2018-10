Breder knooppunt Hoevelaken slokt ook huizen en natuur op

Als na het gereedkomen van het project in 2025 in de spits een doorrijsnelheid wordt gehaald van 75 kilometer per uur, dan is dat volgens projectmanager Alexander Pruijssers het hoogst haalbare. „Het is een illusie om te denken dat er nooit meer een file zal staan bij het knooppunt. Maar het zullen er beslist veel minder zijn dan nu het geval is.”



Een knooppunt zonder een enkele opstopping zou een enorm beslag op de ruimte leggen, zegt Pruijssers. „Het kán, maar dan heb je op dit kruisvlak van twee zeer drukke snelwegen twee keer acht rijstroken nodig. Nog los van de investering die het vraagt, grijpt dat veel te diep in in het landschap.”