Britten laten buitenlanders de Veluwe ontdekken via livestreams: ‘Veel van onze volgers hebben een familieband met Nederland’

In 2009 verhuisde het stel vanuit Groot Brittannië naar Duitsland om hier met een taalschool te beginnen. Vanuit Duitsland konden ze met z’n tweeën heel makkelijk Nederland op de fiets ontdekken. Bob Buckley: ,,Adele en ik woonden in Lingen wat echt op de grens met Nederland ligt. We hebben een tijdlang Nederland ontdekt voor we weer terug gingen naar Engeland. In 2012 was ik hier op vakantie en heb ik op de fiets vanuit Groningen allerlei kleine dorpjes ontdekt, van Borger, Exloo, Meppel, Dedemsvaart tot Hardenberg. Ik vond het een paradijs.”