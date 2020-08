Broers in Harderwijk zouden 268.000 euro hebben verdiend met drugshandel: 4,5 cel geëist

Met de aanhouding van vijf personen in Harderwijk is een ‘goed georganiseerde drugsorganisatie’ opgerold, meent het OM. De twee hoofdverdachten zouden er samen 268.000 euro aan hebben verdiend. Het duo, dat ontkent, hoorde vandaag 4,5 jaar cel tegen zich eisen.

Reclame via Whatsapp, drugs in drie verschillende kwaliteiten en zelfs stunten met actieprijzen: het vijftal ging georganiseerd te werk, stelt het Openbaar Ministerie. Zeker honderd drugsgebruikers wisten met name de Harderwijker broers Naoufal en Oussama B. (25 en 26 jaar) al jarenlang te vinden, meent het Openbaar Ministerie. In panden aan de Willem de Zwijgerlaan, Johan de Wittlaan en Mandemakerstraat in Harderwijk was drugs opgeslagen.



In augustus vorig jaar werd Oussama aangehouden op verdenking van grootschalige drugshandel. ,,Toch ging de handel door. Kennelijk was die te lucratief om te stoppen’', zei de officier van justitie. Het OM denkt dat de twee er samen 268.000 euro aan verdienden. Een bedrag dat de officier van ze af wil pakken.

Concurrentie

De politie hield het duo en drie anderen in de gaten na anonieme tips. Die kwamen van verontruste buurtbewoners, denkt het OM. De advocaat van Naoufal vermoedt dat die tips of door een oud-agent of door een concurrerende drugsdealer zijn verstrekt.

Bij invallen in woningen en schuren in Harderwijk werd vorig jaar augustus bijna 2 kilo cocaïne gevonden. In een auto in een van de garages lag nog eens 4 kilo hennep. De politie vond ook middelen om de coke gereed te maken voor de handel, zoals versnijdingsmiddelen en een weegschaal.



De broers hielden een nauwkeurige administratie bij. Op handgeschreven notities gevonden in de berging van de woning aan de Willem de Zwijgerlaan stonden bedragen, namen en telefoonnummers. Het duo hield hierop de uitstaande schulden van afnemers bij, zo is het vermoeden.

Betrokkenheid

Volgens de verdediging gaat het echter om klanten van een taxibedrijf. Diverse drugsgebruikers bevestigden dat de broers B. aan hen drugs hadden verkocht. De lange duur van de handel en de hoeveelheden drugs vragen om een celstraf van 4,5 jaar, vond de officier.

Naoufal ontkende elke betrokkenheid. De drugs lag slechts in de woning die hij huurde. Toen hij werd aangehouden, stond de drugs open en bloot op tafel. ,,Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek’', zei zijn advocaat. Oussama heeft slechts anderhalve week in drugs gehandeld, zei hij. De vele afnemers kent hij niet. ,,Het wordt allemaal maar in mijn schoenen geschoven. Dit zijn leugens.’'

Beide broers zitten sinds hun aanhoudingen in augustus en september vorig jaar vast. Maandagmiddag staan nog drie verdachten terecht. Over twee weken volgt het vonnis.