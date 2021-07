Broers Rorije uit Heerde kiezen voor uitbreiding van restaurant en verkopen café

Het zijn normaal gesproken nuchtere mannen, maar de verkoop van café-bar ’t Station gaat de broers Stef en Edwin Rorije uit Heerde niet in de koude kleren zitten. ,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan, zeker niet. ’t Stationnetje is een mooi café waar we goede jaren hebben gehad’’, reageert Edwin Rorije gelaten. ,,Maar vooral het laatste jaar was zwaar. We zijn een familiebedrijf met dertig medewerkers en moeten verder. Na veel gesprekken, hebben we de knoop doorgehakt en besloten de bar te verkopen. Het vizier richten we op uitbreiding van De Spikke, de horecazaak die we als familie hebben opgebouwd.’’