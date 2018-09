Bronsttijd, maar nog geen burlend hert te bekennen op de Veluwe

Slachtof­fers bijthond Luna voelen zich nog altijd onveilig

9:00 Twee jaar geleden werd de Jack Russel van de familie De Weerd uit Nunspeet doodgebeten door Luna, de hond van de buren. Woensdag kreeg Gert K., het baasje van de bijthond, een boete opgelegd van 900 euro wegens nalatigheid. ,,We zijn teleurgesteld", verzucht Erik de Weerd. ,,Die boete staat in de verste verte niet in verhouding tot wat ons is overkomen."