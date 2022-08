Bruidspaar uit Elburg wacht spectaculaire verrassing bij thuiskomst: ‘Nog nooit eerder meegemaakt’

Vitens loost duizenden liters water in sloot Oldebroek: ‘Het lijkt raar, maar het kan niet anders’

Je zwembadje vullen met drinkwater is met de huidige droogte bijna een misdaad, dus dat waterbedrijf Vitens zelf doodleuk duizenden liters in een Oldebroekse sloot loosde, zorgde daar voor weinig begrip. Het waterbedrijf snapt die emotie, maar stelt dat van verspilling geen sprake is.

25 augustus