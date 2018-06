Bruidssuite in Putten cadeau mits partner 'ja' zegt

Wie op zaterdag 23 juni in Putten zijn of haar ultieme liefde ten huwelijk vraagt, krijgt een bruidssuite cadeau in Kasteel De Vanenburg cadeau. Voorwaarde is wel dat de partner 'ja' zegt.

De organisatoren van de Midzomermarkt op 23 juni hebben nog niemand specifiek in gedachten, maar ze hopen dat een verliefde man of vrouw zijn of haar vlam ten huwelijk wil vragen in de Bruidsstraat die die dag is ingericht in het centrum van Putten. Als de huwelijkskandidaat het goede antwoord geeft, dan liggen er een heleboel prijzen klaar.

De Puttense zomerbraderieën krijgen dit jaar allemaal een thema, om ze een beetje op te tillen boven het niveau van een gemiddelde kramenmarkt.

Uitstraling

Organisator Karin Kubiak van Stichting Team Puttense Dagen: ,,De Veluwse zomerbraderieën hebben toch een wat belegen uitstraling. Daarom hebben we vier thema's bedacht. Op 5 mei was het thema Militair. Op 13 juli doen we Modelbouw en op 27 juli Oud-Putten. De eerstvolgende keer, dus zaterdag 23 juni, is het thema Bruidsstraat. We wilden een kunstmarkt organiseren, waarvoor kunstenaars zich konden opgeven. Toen Gerda Elbertsen van Susil's Bruidsatelier zich aanmeldde, hebben we de huwelijksdag als thema op de Midzomermarkt geplakt.''

In de Bruidsstraat komen ondernemers die iets aanbieden voor de huwelijksdag. Trouwauto's, trouwkostuums, trouwjurken, bruidstaarten, bruidsfoto's, trouwringen, trouwfoto's, trouwlocaties. Kubiak: ,,Omdat we iets spectaculairs willen doen, zoeken we iemand die een huwelijksaanzoek wil doen. Als de partner 'ja' zegt, zijn er prijzen. Van een gratis bruidssuite voor iemand die zijn huwelijk bij Kasteel De Vanenburg viert, tot kortingscheques voor trouwkostuums, bruidsjurken, taarten en ringen.''

Kraaltjes