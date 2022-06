Bruine betonplaten langs de A28 bij Harderwijk moeten voor minder overlast zorgen: hoeveel groen blijft er staan?

Zo’n vijftig bewoners bezochten de inloopavond, die gehouden werd in het Bouw- en Infracentrum aan de Ceintuurbaan. Leonie de Vries, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, toonde zich heel tevreden over de opkomst. ,,Dit is het begin van het proces. We willen met bewoners in gesprek en zijn benieuwd naar wat zij ervan vinden.” Vooraf al had De Vries bedacht dat het vooral over het groen zou gaan. ,,Tot dusver moesten bewoners het met kaarten doen, nu krijgen ze te zien hoe de schermen passen in hun omgeving.”