Brute beroving in tunnel Harderwijk

De politie was snel ter plaatse omdat die toevallig in de buurt was om een dronken fietser op de bon te slingeren. ,,Tijdens het bekeuringsgesprek aan de Ariadreef ijk met de dronkaard horen we kortdurend geschreeuw in de omgeving", aldus wijkagent Jelle van Heerikhuize. ,,Helaas: iets lokaliseren lukt niet. Vijf minuten later krijgen we een melding van gewapende straatroof op honderd afstand van onze positie. Was dat het geschreeuw?" Dat blijkt het inderdaad te zijn. De twee daders zijn dan al te voet te voet gevlucht en voortvluchtig. De buit bestaat uit wat contant geld.