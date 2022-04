Bruut Amerikaans geschut in Wezep: ‘Ferrari’s? Veel te gelikt en net naaimachines’

Hertenge­wei van 6000 jaar oud komt boven water in Zeewolde

Voor Zeewolde is het een unieke vondst: in natuurgebied Harderbroek is een 6000 jaar oud hertengewei gevonden. ,,Niet iedereen binnen het gemeentehuis geloofde dat. Maar de koolstofdatering liegt niet: het is echt zo oud.’’

