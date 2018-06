'Bull-achtige' greep eerst Harderwijkse labrador-pup en daarna eigen baasje

updateDe 'bull-achtige' hond die zondagmiddag in Harderwijk zijn baasje ernstig verwondde, was niet in gevecht met een andere hond, maar had zelf een aanval gedaan op een labrador-puppie van ongeveer 6 maanden oud.

Dat meldt ooggetuige Lydia Berends uit Harderwijk. De politie bevestigt die versie van het verhaal.

,,Het gebeurde bij ons voor de deur", vertelt Berends. ,,We zaten in de tuin en hoorden vreselijk geschreeuw. Geen kindergeluiden. Ik zei nog tegen mijn man: 'Dat is mis'. Het ging door merg en been."

Quote Het geschreeuw ging door merg en been Lydia Berends

Volgens Berends had de Amerikaanse bulldog volgens haar - de politie kan dat niet bevestigen en houdt het op een 'bull-achtige' - de Labrador-pup gegrepen. ,,Diens baasje probeerde de pup uit de bek van de bull te halen. Dat lukte wel, maar daar werd-ie wel bij in de duim gebeten."

Daarop wilde de eigenaar van de bull de hond naar huis brengen om daarna terug te komen om te ondersteunen en met de pup-eigenaar in gesprek te gaan. ,,Dat ging allemaal in een goede verstandhouding", benadrukt politiewoordvoerder Annabelle Rietman. ,,De eigenaren kennen elkaar goed."

Maar tijdens dat tochtje naar huis keerde de bull zich tegen zijn eigen eigenaar en begon hem te bijten. ,,Het was vreselijk", vertelt Berends. ,, De eigenaar schreeuwde en het baasje van de pup schoot hem te hulp. Een scooterrijder werd ook te hulp geroepen en die probeerde de bull van zijn eigenaar af te krijgen door met zijn helm op de hond in te slaan."

Dat lukte ook op een gegeven moment, zegt Berends. ,,Maar toen keerde de bull zich tegen de scooterrijder. Die probeerde hem met zijn helm in de ene hand van zich af te houden en met zijn andere hand hield hij zijn telefoon vast in overleg met de hulpdiensten."

Kalmeren

Pas toen de wederhelft van de gewonde man erbij kwam, lukte het de hond te kalmeren. Zij nam de hond mee naar huis, waarna iedereen zich kon storten op de hulpverlening aan de gewonde eigenaar.

Tot op 't bot

,,Hij was echt flink gewond aan beide armen", vertelt Berends. ,,Vreselijk gezicht. Zijn armen lagen open tot op het bot." Rietman bevestigt dat de verwondingen ernstig zijn. ,,De eigenaar is naar het ziekenhuis vervoerd en is daar nog steeds in behandeling", weet ze te melden, nadat haar Harderwijkse collega vanmiddag op bezoek is geweest bij de pup-eigenaar.

Niet in beslag genomen

Al met al een 'dramatische' gebeurtenis, zegt Berends. ,,Ik snap niet dat ze niet daar ter plekke die hand in beslag hebben genomen. Ik heb de eigenaar al eerder horen zeggen dat hij de hond niet in de hand had en ervan af wilde."

Veiligste optie

Volgens Rietman hebben de collega's zondagmiddag besloten voor de veiligste optie: ,,Die hond moest toen direct van de straat af en bij zijn vrouwelijke eigenaar in huis brengen was op dat moment de veiligste optie."

