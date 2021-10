Bungalowpark De Hoefstal in Hulshorst na ruim 60 jaar in handen van andere familie: ‘Doet wel een beetje pijn’

VIDEO Erik zag zoon (12) onder vrachtwa­gen komen op N-weg in Oldebroek, nu komt hij in actie: ‘Ellende wil ik anderen besparen’

9 oktober Verhogingen erin, snelheid eruit. Bewoner Erik Kroeze weet wel hoe de Zuiderzeestraatweg (N308) in Oldebroek veiliger moet. Hij is blij dat de gemeente inwoners oproept om hun mening te geven over de doorgaande weg. Zijn eigen zoon (toen 12) kwam in maart onder een vrachtwagen toen hij wilde oversteken. Hij overleefde het nipt. ,,Ik wil niet dat een ander hetzelfde hoeft mee te maken.’’